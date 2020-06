Officiel : La JDA Dijon clôt son recrutement avec l'arrivée de Jaron Johnson

JEEP ÉLITE

Miser sur des joueurs qui connaissent le championnat de France est l'une des principales volontés de Laurent Legname. C'est pourquoi, afin de mettre un terme au recrutement de la JDA Dijon pour la saison 2021, il a fait appel à Jaron Johnson (1,98m, 28 ans), comme annoncé récemment.

Ailier athétique et talentueux, Jaron Johnson a d'ores et déjà prouvé ce qu'il valait au sein de l'élite du basket français. Après une saison solide à Levallois en 2018/19 (10,8 points à 40% à 3-points, 3,2 rebonds et 1,4 passe pour 9,5 d'évaluation en 26 minutes), la natif de Tyler dans le Texas a rejoint l'Elan Chalon. Saison compliquée sur le plan collectif mais l'américain a su s'en sortir individuellement, compilant 13,7 points à 42,9% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,8 passe décisive pour 13,9 d'évaluation en 29 minutes. La saison prochaine, il ne sera pas dépaysé puisqu'il rejoint donc l'ennemi bourguignon : la JDA Dijon.

Le club dijonnais met ainsi un terme à son recrutement et boucle son effectif. Un effectif encore bien pensé sur le papier, complémentaire et créateur. De quoi s'attendre à une belle saison 2020/21 en perspective.

Les réactions de Laurent Legname et de Jaron Johnson:

"Jaron est un joueur que je suis depuis longtemps. Ses qualités athlétiques et son talent offensif font de lui un joueur capable de scorer sur le poste 3/2. À la recherche de ce profil – suite au départ de Lamonte – et la possibilité de faire venir Jaron, cette signature finalise le recrutement de notre équipe. Nous espérons ainsi que l’effectif constitué apportera complémentarité, scoring, création et intensité défensive." – Laurent Legname "Je veux tout d’abord remercier le club de Dijon et le coach Legname pour l’opportunité qu’ils me donnent de rejoindre cette équipe, très compétitive depuis maintenant deux ans. Je suis très heureux de pouvoir découvrir une nouvelle ville en Bourgogne et j’ai l’ambition de vivre une belle saison, en championnat de France comme en Coupe d’Europe avec mes nouveaux coéquipiers. C’est une belle reconnaissance pour mon travail." – Jaron Johnson

L'effectif 2020/21 potentiel de la JDA Dijon :