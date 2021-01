Officiel : La SIG Strasbourg fait venir Ike Udanoh

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Comme annoncé mardi soir, la SIG Strasbourg a engagé jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 l'intérieur américano-nigérian Ike Udanoh (2,02 m, 31 ans) afin de remplacer son compatriote Ebuka Izundu. L'ancien joueur du HTV (5,6 points, 5,3 rebonds et 1,2 passe décisive pour 9,1 d'évaluation en 19 minutes en 2016-2017) est bien connu du staff puisqu'il a évolué à Avellino en Italie lorsque Nicola Alberani (actuel directeur sportif de la SIG) y travaillait et qu'il a commencé sa carrière européenne en Finlande, croisant plusieurs fois la route de l'entraîneur Lassi Tuovi et de son assistant Romain Leroy.

"Nous recherchions un joueur d’expérience et dont nous avions déjà des connaissances sur son niveau de jeu et ses qualités humaines, a expliqué Lassi Tuovi. Bien évidemment, c’est une bonne chose qu’un joueur que Nicola a déjà connu soit disponible. J’ai coaché contre lui lorsqu’il a commencé sa carrière en Finlande. Je l’ai suivi depuis, surtout après sa dernière saison en Finlande qui était excellente. C’est un intérieur qui peut jouer sur les deux postes. Il va à coup sûr nous apporter du rebond, de l’intensité, du combat et bien sur son expérience. C’est un joueur intelligent et son apport ne peut être quantifié uniquement par les statistiques. Il apporte plus que ça dans de nombreuses situations. Si je devais le résumer en un mot : un grand compétiteur !"

Nicola Alberani a également donné son avis sur cette signature :

"Je suis très heureux que Ike nous rejoigne. Il sera un élément important dans notre équipe. Son profil colle parfaitement à la mosaïque technique que nous avons. Il peut jouer 4 et 5. Je le connais et j’ai confiance en lui en tant que joueur et homme. Lassi a aussi entendu beaucoup de bonnes choses le concernant. C’est un élément rassurant au moment de choisir un nouveau joueur en cours de saison. Je tiens à remercier le Président et le Directoire pour leur confiance en nous laissant faire ce changement en ces temps difficiles. Ike va nous apporter son expérience, sa dureté et sera un atout précieux pour le groupe."

Ike Udanoh est déjà présent sur le sol européen puisqu'il arrive de Trieste, avec qui il vient de s'entendre pour s'en aller. Le Détroitien devra vite s'intégrer puisque Strasbourg ne dispose actuellement que d'un poste 5 (Essomé Miyem) étant donné l'arrêt de Yannis Morin jusqu'au 15 février.