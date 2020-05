Officiel : Le CCRB perd Blake Schilb après deux années de collaboration

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Comme annoncé, Blake Schilb (1,98 m, 36 ans) a activé sa clause de sortie. Arrivé à Châlons-Reims en 2018, l'ailier avait signé un contrat de deux saisons avec une troisième en option qu'il ne disputera donc pas. L'Américano-Tchèque a réalisé une bonne saison 2019/20, compilant 11,1 points à 53,4% de réussite aux tirs dont 46,2% à 3-points, 4,1 rebonds et 3,8 passes décisives pour 14,8 d'évaluation en 27 minutes.

Depuis 2009 et son arrivée à l'Élan Chalon, Blake Schilb n'a jamais terminé une seule de ses 8 saisons en Pro A/Jeep ÉLITE avec une moyenne de points inférieure à 11 et une évaluation en dessous de 12. Après avoir vu partir Yannis Morin et Jean-Baptiste Maille à la SIG Strasbourg, le CCRB perd une autre valeur sûre du championnat de France.