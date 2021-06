Officiel : Louis Marnette signe deux ans à Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après les prolongations de Ronald March, Juvonte Reddic et de Renathan Ona Embo et l'arrivée de Louis Cassier, la Chorale de Roanne continue de construire son effectif pour la saison à venir. Le club vient d'officialiser ce mercredi la signature de Louis Marnette (1,91 m, 20 ans) en provenance de Souffelweyersheim. Le jeune arrière s'est engagé avec le club dirigé par Jean-Denys Choulet pour les deux prochaines saisons, comme Cassier et Ona Embo.

Après avoir été bloqué sur le banc en début de carrière au BCM Gravelines-Dunkerque, le champion d'Europe U16 2017 s'est parfaitement lancé lancé dans le monde professionnel sous les couleurs de Souffelweyersheim. Cette saison, le Nordiste tournait à 12 points de moyenne en 26 minutes.

"C'est un nouveau challenge, j'ai hâte d'y être", confie-t-il sur le site officiel du club.