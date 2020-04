Officiel : Ludovic Beyhurst s'engage deux saisons à Limoges

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Le Limoges CSP a officialisé la prolongation du meneur Ludovic Beyhurst (1,72 m, 21 ans) pour les deux prochaines saisons. Le Cercle Saint-Pierre et la SIG Strasbourg sont parvenus à un accord pour transférer ses droits, alors qu'il lui restait un an de contrat avec son club formateur. Il est donc lié jusqu'en juin 2022 à Limoges avec qui il a effectué 12 très bons matchs de Jeep ELITE (6,8 points à 49,1% de réussite aux tirs, 1,5 rebonds, 4,3 passes décisives, 1,4 interception et 1,1 balle perdue pour 10,5 d'évaluation en moins de 19 minutes) avant la suspension de la saison 2019/20.

"Ludo, est un joueur que je connais depuis qu’il a 14 ans, ça fait donc de nombreuses années que je le suis, c’était avant même qu’il entre à l’INSEP, a commenté le coach du CSP Mehdy Mary. Avant son arrivée à Limoges, il faisait clairement partie des joueurs qui semblaient présenter un potentiel, à long terme, vraiment important. J’ai la sensation de le connaître bien plus qu’il ne le pense puisqu'à cette époque, je l’observais car c'était mon métier d'entraîneur de jeunes avec les équipes de France... Ludo a apporté à l’équipe son impact défensif basé sur ses qualités de vitesse, sur son dévouement et sur son engagement total. C’est vraiment quelqu’un qui a des ressources mentales assez fortes pour arriver à exister dans un milieu de grands avec sa taille raisonnable. Il arrive à performer en étant jeune, ça montre toute sa détermination, c’est vraiment quelqu'un qui a une très forte passion pour le basket et qui se donne les moyens. Il est perfectionniste avec tous les excès qu’on peut voir chez un perfectionniste c’est-à-dire qu’il va s’infliger des charges de travail importantes car il veut y arriver et parfois ça peut être excessif. En attaque, il a une vraie volonté de faire jouer l’équipe mais toujours en gardant ses qualités d’adresse. Je trouve qu’il s’est révélé à Limoges."

L'effectif du Limoges CSP en 2020/21 :

Postes 1 : Un joueur non formé localement (passeur/défenseur) et Ludovic Beyhurst

2/1 : Vincent Sanford et Timothé Crusol

3/2 : Nicolas Lang

3 : Marcus Ginyard

4/3 : Hugo Invernizzi

4 : Benoit Mbala

5 : Jerry Boutsiele et Grismay Paumier