Officiel : Malela Mutale prolonge un an de plus à Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Comme nous vous l'annoncions, Malela Mutuale reste à Orléans. Le club a officialisé ce vendredi, via un communiqué, la prolongation de son meneur pour la saison prochaine. Arrivé en 2018, lorsque le club évoluait en Pro B, l'ancien joueur du PL ou Dijon a donné satisfaction cette saison dans l'élite, dans un rôle de remplaçant (4,9 points, 2,2 rebonds et 2,6 passes décisives en 22 minutes de moyenne). C'est la troisième recrue officialisée par l'OLB après Giovan Oniangue et Gary Florimont.

L'effectif prévisionnel d'Orléans pour la saison 2020/21