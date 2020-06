Officiel : Mathieu Wojciechowski revient à Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : WKS Śląsk Wrocław koszykówka

Après avoir passé un cap sous les couleurs de l'ESSM Le Portel entre 2013 et 2015, Mathieu Wojciechowski (2,04 m, 27 ans) espère faire de même la saison prochaine sous le même maillot. Le poste 3/4 est en effet de retour chez les Stellistes après deux belles saisons dans le championnat polonais.

A l'époque, le natif de Calais était devenu un fort joueur formé localement de Pro B et avait signé un contrat de cinq ans avec le Limoges CSP. Mais il n'était pas parvenu à s'imposer chez le champion de France en titre et après deux saisons limougeaudes il avait rejoint la JL Bourg. Là-bas non plus son rôle n'a pas été à la hauteur de ses espérances et il a donc profité de ses origines pour rejoindre le championnat polonais avec le statut de joueur national.

Très bon en 2018/19 avec le MKS Dabrowa Gornicza tant sur le plan collectif (6e de saison régulière, quart-de-finaliste des playoffs et demi-finaliste de la Coupe Nationale) qu'individuel (13,6 points, 5,7 rebonds et 1,5 passe en 28 minutes et 34 matchs), il a rejoint le Slask Wroclaw, alors promu, où il a également été productif (12,7 points à 48%, 5,7 rebonds et 1,8 passe décisive).

Sous les ordres du coach qui l'a révélé, devant un public qui l'affectionne tout particulièrement grâce à son engagement sur le terrain notamment, il espère désormais devenir un joueur solide de Jeep ELITE et permettre à Le Portel de remonter dans la hiérarchie du championnat de France après deux saisons difficiles.

L'ESSM doit encore trouver deux joueurs, probablement étrangers, et notamment un pivot, pour boucler son effectif 2020/21.

L'effectif 2020/21 de l'ESSM Le Portel :

Poste 1 : Benoit Mangin

1/2 : Mehdy Ngouama

2/1 : Michael Umeh

2/3 : Boris Dallo

3/4 : Mathieu Wojciechowski et Cyrille Elizier-Vanerot

4/3 : MiKyle McIntosh

5 : Johan Passave-Ducteil



Wojcie en 2015, lors des playoffs de Pro B contre le HTV de Vincent Poirier, avec l'ESSM

(photo : Sébastien Grasset)