Officiel : Monaco engage Darral Willis, "un profil intéressant pour la Jeep ELITE"

L'AS Monaco tient sa première recrue pour la saison 2020/21. Il s'agit comme annoncé de l'ailier-fort Darral Willis (2,06 m, 24 ans). Ce jeune poste 4 américain sort de deux saisons très intéressantes à Keravnos à Chypre et Nijni Novgorod en Russie. Il espère continuer son ascension à Monaco où il va découvrir la Jeep ELITE et l'EuroCup.

"Darral est un jeune joueur avec du jump, athlétique, un profil intéressant pour la physionomie de la Jeep ELITE, explique son futur entraîneur Zvezdan Mitrovic. J'ai parlé avec son coach à Nizhny, Zoran Lukic. Darral Willis est un bon garçon, motivé, avec un gros talent offensif et qui possède encore une belle marge de progression. Il sait qu'en venant à Monaco, nous prenons soin de l'évolution individuelle des joueurs autant que de l'expression collective."



Monaco tient ainsi désormais cinq joueurs dans son effectif 2020/21 : les meneurs Dee Bost et Rudy Demahis-Ballou, l'ailier J.J. O'Brien et les intérieurs Darral Willis et Wilfried Yeguete.

L'effectif prévisionnel de l'AS Monaco :