Officiel : Nicola Alberani est le nouveau directeur sportif de la SIG Strasbourg

Choisi en janvier et déjà actif en coulisses, Nicola Alberani (44 ans) est officiellement le nouveau directeur sportif de la SIG Strasbourg. L'Italien, proche de Jérôme Rosenstiehl, le directeur administratif et financier de la SIG, va occuper une fonction qui manquait cruellement au club alsacien ces dernières années. Une mission qu'il connaît bien pour avoir été directeur sportif du club professionnel de Forli à 22 ans seulement, avant de devenir agent de joueur puis de travailler dans l'hôtellerie. Réengagé par Forli en 2010, cette fois en tant que "directeur des opérations basket", il y a passé deux ans avant d'être nommé général manager de la Virtus Rome de 2012 à 2015. Ensuite, il a occupé le poste de directeur sportif à Avellino ces quatre dernières saisons, avec un titre de dirigeant de l'année en 2015/16.

"C’est un très grand honneur que d’intégrer une institution aussi prestigieuse que la SIG Strasbourg, a-t-il commenté sur le site du club. C’est avec le plus grand enthousiasme que j’ai accepté de relever ce défi pour lequel je compte bien donner le meilleur de moi-même tant le projet me semble stimulant. Cela signifie beaucoup pour moi d’avoir trouvé des personnes si dévouées à leur club et leurs fans tout en restant concentrées et en se montrant capable de réfléchir vers l’avenir, même en ces temps difficiles. Je vais me mettre immédiatement au travail pour optimiser le temps disponible. J’aimerai adresser tout particulièrement des remerciements spéciaux au Président Martial Bellon, ainsi qu’au directoire pour la confiance et l’estime qu’ils m’ont témoignées"