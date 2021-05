Officiel : Nikola Antic va succéder à Thomas Andrieux à Boulazac

Il était annoncé favori, il a bien été nommé : Nikola Antic (61 ans) sera le futur entraîneur du Boulazac Basket Dordogne. Le club périgourdin a officialisé la nouvelle ce vendredi. Il prendra la succession de Thomas Andrieux à l'issue de la saison 2020-2021, ce dernier n'ayant pas été confirmé à son poste pour la saison prochaine malgré son année de contrat restante.

Alors que Boulazac devrait descendre en Pro B, Nikola Antic va retrouver une division qu'il connaît bien pour avoir coaché à ce niveau à Charleville-Mézières, Châlons-Reims et plus récemment Antibes (finaliste de la Leaders Cup Pro B en 2020). En début de saison 2020-2021, en désaccord avec la direction des Sharks, il avait quitté le club azuréen.

Il va maintenant s'atteler à préparer l'effectif pour la saison prochaine, avec un budget élevé pour la deuxième division française.

"Cet engagement est tout d’abord le fruit d’une vraie réflexion personnelle et de longs échanges avec le club, a commenté Nikola Antic. Je souhaitais vraiment m’investir dans une aventure avec de la visibilité et non pas prendre un poste à la hâte, dans l’urgence et sans projection. La qualité des échanges avec le Président Laurent Serres et le Directeur sportif Claude Bergeaud m’ont conforté dans l’idée que je me faisais du BBD : un club structuré avec une vraie ferveur et un soutien du public, éléments importants dans la construction d’une dynamique. Nous sommes conscients que le public a été sevré de matchs pendant quasiment une année entière et nous avons la volonté de leur offrir le plus de victoires possibles pour leur retour au Palio. Redonner du plaisir aux gens, et partager des émotions positives avec eux, avec un style de jeu attrayant et dynamique. Je suis ravi de cette collaboration avec un ancien coach et sélectionneur national. De notre collaboration avec Claude et le président, doit naître une vraie émulation et une réflexion commune pour le bien du club. Leur ambition et la mienne se sont rejointes : que le BBD retrouve le plus rapidement possible la place qui est la sienne, à savoir évoluer en Jeep Elite."