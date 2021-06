Officiel : Ovie Soko aux Shiga Lakestars, au Japon

Ovie Soko (2,01 m, 30 ans) va bien rejoindre le pays du Soleil Levant. Comme annoncé il y a quelques jours par le journaliste espagnol Chema De Lucas, l'intérieur du Mans jouera dans le championnat japonais, aux Shiga Lakestars à partir de la saison prochaine. La signature a été rendue officielle par la franchise ce mardi 29 juin.

Excited to see all the fans this year in , @shigalakestars let’s get to work and make this a good year https://t.co/Q1A5vKuPeE