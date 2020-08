Officiel : Owen Klassen à Boulazac, "un joueur avec un sens du sacrifice important"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Nous vous l'annoncions, c'est désormais officiel : le pivot Owen Klassen (2,08 m, 28 ans) est bien le remplaçant de Patrik Auda, qui a fait faux bond au BBD. International canadien, Klassen évoluait la saison dernière à Anvers et tournait à 8 points et 6,9 rebonds de moyenne en Champions League. Formé au Canada, il a débuté sa carrière professionnelle en 2014 en Macédoine. Il a ensuite évolué en Allemagne, au Monténégro, en Grèce, en Belgique, et s'apprête donc à découvrir le championnat de France.

À Boulazac, il retrouve son compatriote Aaron Best, avec qui il a évolué en sélection canadienne et à Ludwigsburg en 2018-2019. Sur le site internet du club, le coach Thomas Andrieux s'est réjouit de son arrivée :

"Owen était tout proche de s’engager chez nous l’été dernier avant de basculer du côté d’Anvers, préférant légitimement participer à une Coupe d’Europe. C’est un joueur avec un sens du sacrifice important, capable de mettre beaucoup d’intensité dans son jeu. Nous cherchions également à sécuriser l’aspect du rebond. Autre point non négligeable, sa proximité évidente avec son compatriote et ami Aaron Best."

L'effectif de Boulazac pour la saison 2020-2021 :