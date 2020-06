Officiel : Paul Rigot, un serial shooteur au BCM Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sabine De Leest

Le BCM Gravelines-Dunkerque continue d'officialiser une à une ses recrues. Après l'arrivée de Romuald Morency et la prolongation de Vojdan Stojanovic, c'est au tour de Paul Rigot (2,02 m, 25 ans) d'être intronisé dans l'effectif des Maritimes version 2020/21.

Jamais 2 sans 3 , Paul Rigot @RigotChosen1 rejoint à son tour le @BCMBasket



Paul était cette saison le meilleur shooteur à 3 points de #ProB

https://t.co/CMqTSHvTo0#TousBCM pic.twitter.com/eG6jr2ycLh — BCM Basketball (@BCMBasket) June 4, 2020

Passé d'un début de carrière compliqué à l'une des révélations de l'année avec Évreux, Paul Rigot a réellement lancé sa carrière la saison passée, comme en atteste sa position dans le classement des meilleures évaluations. Dans le top 10 de tout le championnat et quatrième JFL, il a littéralement explosé. Le Sarthois de naissance a apporté 12,2 points à 55% aux tirs, 6,3 rebonds et 2,1 passes décisives pour 16,6 d’évaluation en 32 minutes. À cela vient s'ajouter le meilleur pourcentage à 3-points de deuxième division. Avec 47,7% de moyenne la saison dernière, l'ailier va encore davantage renforcer le BCM derrière l'arc et ce, pour les deux prochaines saisons.

Capable de grosses performances, comme son triple-double contre Fos-sur-Mer (12 points, 12 rebonds, 10 passes décisives), Paul Rigot jouera aux côtés de Romuald Morency et Lucas Bourhis, deux joueurs tout aussi prometteurs. Après avoir connu trois saisons dans l'élite, dans le sud de la France (Monaco et Antibes), et s'être relancé en Pro B, il va donc effectuer son grand retour au plus haut niveau français.



L'effectif 2020/21 du BCM :