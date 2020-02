Officiel : Quentin Serron quitte la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Damien Inglis, Gabe York, Thomas Scrubb, Jérémy Nzeulie et son ex-remplaçant médical Boris Dallo. Seulement cinq joueurs du début de la saison de la SIG Strasbourg vont y faire la saison complète. Ce mercredi, le club alsacien a officialisé le départ de Quentin Serron (1,90 m, 30 ans). Ce dernier devrait rejoindre la formation espagnole de Bilbao.

Voici le communiqué de la SIG :

"La SIG Strasbourg et le joueur Belge Quentin Serron ont décidé d’un commun accord de mettre un terme au contrat qui les liait. Après les derniers ajustements effectués par le club, l’équipe de la SIG Strasbourg comptait dans ses rangs sept joueurs non formés localement. Au regard du règlement qui n’en autorise que six, la SIG Strasbourg se devait de libérer un de ces joueurs. Ainsi, l’arrière belge Quentin Serron et la SIG Strasbourg ont décidé de se séparer, laissant donc le joueur libre de tout contrat. Arrivé à l’aube de la saison 2018/19, Quentin Serron aura porté le maillot de la SIG Strasbourg à 88 reprises toutes compétitions confondues. Vainqueur de la Leaders Cup 2019 avec le club, il laissera un bon souvenir en Alsace où son professionnalisme et sa gentillesse étaient appréciés. Nous lui souhaitons bon vent pour la suite de sa carrière."

Joueur reconnu pour son état d'esprit et sa détermination sur le terrain, Quentin Serron a vécu une saison individuellement (4,9 points à 51,7% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 1,2 passe décisive pour 5,8 d'évaluation en 18 minutes) et collectivement difficile.