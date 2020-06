Officiel : Remi Lesca est de retour à l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sebastien Grasset

Après six ans loin de son club de toujours, Rémi Lesca (1,81 m, 29 ans) est officiellement la deuxième recrue de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez pour la saison 2020/21. Attristés par le départ de Léopold Cavalière, les dirigeants palois ont vite cherché à retrouver une figure locale. Son nom a rapidement circulé et les deux parties ont su trouver un accord.

Déçu par les résultats de son équipe en 2019/20, l'entraîneur Laurent Vila souhaite que cette saison son groupe montre plus de solidarité et de passion. C’est pour cette raison qu’il s’est rapidement tourné vers Lesca. Véritable meneur d’hommes, le natif de Dax a du sang vert et blanc dans ses veines. Amoureux du club depuis son plus jeune âge, il connait le Palais des Sports par cœur. Il aura comme mission d’aider les plus jeunes à se développer mais surtout d’apporter ce supplément d’âme qui a tant manqué à cette équipe sur la saison écoulée.

« Je suis attaché à ce maillot », nous avait-il confié il y a un an et demi. « Quand on porte le maillot de l'Élan Béarnais, on se doit de donner un minimum qui est plus important que dans d'autres clubs. C'est normal que les gens associent toujours mon nom à l'Élan Béarnais mais je n'ai pas non plus réalisé une carrière propre à ce qu'il y reste gravé. »

Pas attaché à ses statistiques, il a su s’imposer partout où il est passé grâce à une éthique de travail et une culture de la gagne acquise lors de son apprentissage du basket du côté de Gaujacq, dans les Landes.

Avec son retour et la signature de Jérémy Leloup, l’Élan Béarnais consolide sa base de joueurs formés localement (Lesca, Leloup, Cornelie et De Jong). Le staff continue d’étudier plusieurs pistes pour renforcer ce groupe et redonner le sourire à tout un club qui semble l’avoir perdu cette saison.

L'effectif 2020/21 de l'Elan Béarnais pour l'instant :