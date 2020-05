Officiel : Roanne enrôle les rookies Nijal Pearson et Jackson Rowe

JEEP ÉLITE

Assurée de rester en Jeep ELITE, la Chorale de Roanne a offcialisé ce jeudi matin les signatures de l'arrière américain Nijal Pearson (1,96 m, 22 ans) et de l'ailier-fort canadien Jackson Rowe (2,01 m, 23 ans). Deux rookies au fort potentiel dénichés respectivement du côté de Texas State et de Cal State Fullerton, en NCAA.

"Jackson Rowe est un poste 4 moderne, commente l’entraineur roannais Jean-Denys Choulet. Son profil lui permettra d’ouvrir la raquette au profit du pivot. Il partagera le poste avec Steeve Ho You Fat. (Pour Nijal Pearson) Il lui faudra sans doute s’adapter au jeu européen, mais je compte l’utiliser sur les postes 2 et 3, poursuit JDC, qui le compare à John Holland. C’est un fort shooteur mais aussi un ailier athlétique capable de défendre et d’aller au rebond."

L'arrivée du meneur français Sylvain Francisco (1,85 m, 22 ans) devrait elle aussi être officialisée par le club ligérien dans les prochaines heures.

Selon nos sources, le club a également décidé de garder les jeunes Arthur Bruyas et Ludovic Martel pour compléter l'effectif professionnel. D'après France Bleu, Jean-Denys Choulet et son staff souhaiteraient conserver le talentueux Marcquise Reed et serait sur une piste pour le recrutement d'un poste 5 expérimenté.

L'effectif prévisionnel de la Chorale de Roanne :