Officiel : Rob Gray un an de plus aux Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

L'arrière américain Rob Gray (1,85 m, 26 ans) prolonge bien d'un an l'aventure avec les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois, comme nous vous l'annoncions un peu plus tôt. All-Star la saison passée, scoreur capable de laisser de belles ardoise (31 points à 100% et 42 d'éval lors d'une victoire face à Chalon), il fait le choix de poursuivre au sein de l'ambitieux projet mené dans les Hauts-de-Seine, et ce malgré l'intérêt porté par d'autres écuries françaises.