Officiel : Romuald Morency (Antibes) va découvrir l'élite avec le BCM Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est un contrat longue durée de 3 années que décroche le jeune Romuald Morency (2,01m, 24 ans) : il va faire ses premiers pas en Jeep Élite sous le maillot du BCM Gravelines-Dunkerque, comme annoncé dernièrement. Il s'était certes vu accorder quelques minutes de temps de jeu lors de sa dernière saison Espoirs avec Cholet, en 2014/15, mais trop peu pour pouvoir s'exprimer.

Formé à Cholet donc, Romuald Morency a ensuite pris la direction de la Pro B où il évoluait depuis cinq saisons maintenant. Passé par Poitiers et Vichy-Clermont, l'ailier évoluait cette année aux Sharks d'Antibes. Capable de faire preuve d'efficacité et d'intensité, il a apporté 10,6 points à 48% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds, 2 passes décisives, 1,5 interception et 1,5 faute provoquée pour 13,2 d'évaluation en 30 minutes.

Après avoir vu passer Jean-Frédéric Morency entre 2014 et 2016, le public de Sportica aura l'occasion d'apprendre à connaître son petit frère Romuald. Réputé pour ne jamais rien lâcher et réaliser le "sale boulot", son tempérament devrait plaire aux supporters des Maritimes.