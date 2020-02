Officiel : Serge Crevecoeur nouveau coach de Gravelines-Dunkerque

Le BCM Gravelines-Dunkerque (17e sur 18 en Jeep ELITE après 23 journées) a officialisé l'arrivée de l'entraîneur Serge Crevecoeur (48 ans), qui reprend l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2019/20. Il remplace Eric Bartecheky, qui prend du recul pour la suite et fin de cet exercice.

Voici le communiqué du club :

"Dans son opération maintien, qui ne sera plus dirigée par Eric Bartecheky, le BCM a fait appel à Serge Crevecoeur au poste d’entraineur. L’homme de 48 ans prendra ses fonctions dès cette semaine et affrontera pour son premier match, son ancien club Pau-Lacq-Orthez, le 28 Février prochain à Sportica. Réputé du côté de Bruxelles pour avoir fait grimper le club belge de la Nationale 3 vers l’Elite, Serge Crevecoeur arrive dans le Nord dans le but de retrouver une dynamique positive avec le groupe. Il aura 11 finales à disputer dans la mission maintien."