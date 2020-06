Officiel : Sylvain Francisco débarque à Roanne

Element majeur du projet parisien, Sylvain Francisco (1,80 m, 22 ans) avait trouvé un accord avec la Chorale début mai à condition que le club soit maintenu en Jeep ELITE. Toutes les conditions étant réunies, le natif de Créteil a activé sa clause de sortie auprès du Paris Basketball afin de venir se frotter aux meilleurs meneurs du championnat de France.

Lors de ses deux saisons convaincantes en Pro B (13,1 points à 38,6% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds, 5,5 passes décisives, 1,9 interception, 2,5 balles perdues et 4,2 fautes provoquées pour 13,7 d'évaluation en moins de 31 minutes en 2019/20), l'ancien pensionnaire de la West Oaks Academy a tapé dans l'oeil de Jean-Denys Choulet.

"C'est un joueur avec un potentiel énorme et notamment une grosse marge de progession dans la gestion. On connaît ses qualités individuelles et son savoir-faire sur le shoot et le dribble mais c'est aussi un joueur qui défend."