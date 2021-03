Officiel : Tahjere McCall arrive à Orléans, Armoni Brooks ne viendra pas

JEEP ÉLITE

Ce lundi matin, l'Orléans Loiret Basket a officialisé deux informations. Tout d'abord, l'OLB a confirmé la venue de Tahjere McCall (1,93 m, 26 ans), joueur capable de jouer et surtout défendre sur les postes 1, 2 et 3, en qualité de remplaçant médical de LaMonte Ulmer jusqu'au 27 avril prochain. Pour plus d'informations sur ce joueur, cliquez-ici.

En revanche, celui qui devait être le remplaçant médical de Darius Johnson-Odom jusqu'à la fin de saison, l'arrière Armoni Brooks (1,90 m, 22 ans), ne viendra pas. En effet, avant le début de saison 2020-2021 il avait signé un contrat en Nouvelle-Zélande en compagnie d'un autre agent. Un contrat qui l'empêche aujourd'hui de venir dans le Loiret.

L'entraîneur Germain Castano n'est pas revenu sur ce fait mais s'est exprimé sur le profil de McCall sur OLB TV :