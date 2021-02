Officiel : Thomas Heurtel va terminer la saison avec l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Pour la riche fin de saison de Jeep ELITE (25 matches de saison régulière plus un éventuel Final 8), l'ASVEL va pouvoir compter sur un renfort de choix. Thomas Heurtel (1,89 m, 31 ans), tout juste de retour de la bulle sanitaire de Podgorica où il a retrouvé la compétition avec l'équipe de France, s'est engagé pour la suite de l'exercice 2020-2021. S'il ne pourra pas évoluer en EuroLeague, puisqu'il a porté les couleurs du FC Barcelone en début de saison et que la date limite du 6 janvier est passée, l'Agathois apportera encore un peu de densité et surtout de talent au sein de la riche rotation rhodanienne dans la quête du titre de champion de France 2021.

"C’est avec une grande joie que nous allons accueillir Thomas jusqu’à la fin de la saison, a commenté le président de l'ASVEL Tony Parker. Il n’a pas hésité à faire de gros sacrifices financiers pour nous rejoindre (Monaco lui aurait proposé un contrat quatre fois plus important, NDLR). C’est une belle marque de confiance, le signe que l'ASVEL est une vraie référence pour les meilleurs basketteurs français. On a vu avec l’équipe de France à quel point Thomas est heureux de pouvoir jouer au basket ! Il est extrêmement motivé pour finir fort l’année et sera un vrai leader pour nous aider à aller chercher des titres sur la scène nationale !"

Après une saison 2019-2020 entachée par un arrêt consécutif à une opération du genou, mais aussi l'arrêt brutal de la saison à la mi-mars pour cause de pandémie mondiale, Thomas Heurtel avait eu du mal à trouver sa place dans la rotation du FC Barcelone, sous les ordres de Sarunas Jasikevicius. Finalement parti en janvier, le meilleur joueur héraultais de l'histoire depuis Robert Monclar va tenter de se remettre en rythme de compétition dans le but de participer aux Jeux olympiques 2021, après avoir manqué la Coupe du Monde 2019. Ensuite, il retournera en Espagne puisqu'il s'est d'ores et déjà mis d'accord avec le Real Madrid selon la presse espagnole.

Douze ans après la signature de son premier contrat avec Villeurbanne, Thomas Heurtel va donc finalement évoluer entre Rhône et Saône. À l'époque, il s'était engagé pour quatre ans avec l'ASVEL mais Vincent Collet ne l'avait pas jugé prêt à driver une équipe d'EuroLeague et il avait été envoyé en prêt, successivement à Strasbourg et Alicante, avant d'être transféré en 2011 à Vitoria pour 145 000 euros selon 20 minutes.

Ce rendez-vous manqué est maintenant de l'histoire ancienne. Avec Heurtel dans ses rangs, le staff rhôdanien va continuer de jouer régulièrement avec deux meneurs sur le terrain. Une stratégie qui a notamment permis à Norris Cole de sérieusement monter en puissance.

L'effectif actuel de l'ASVEL :

Postes 1 : Antoine Diot, Matthew Strazel et Thomas Heurtel (seulement qualifié en Jeep ELITE)

1/2 : Norris Cole et Derrick Walton Jr.

2/3 : Paul Lacombe

3/2 : David Lighty

3/4 : Charles Kahudi et William Howard

4 : Guerschon Yabusele et Amine Noua

5 : Moustapha Fall, Ismaël Bako et Kevarrius Hayes