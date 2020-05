Officiel : Vee Sanford et Limoges se séparent

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

C'est désormais officiel. Comme annoncé, le Limoges CSP et Vincent "Vee" Sanford (1,90 m, 29 ans) ne sont plus liés. Le club a annoncé son départ samedi soir un an avant l'arrêt prévu de la fin de leur collaboration. Sur la saison 2019/20, l'ancien joueur d'Antibes et Chalon-sur-Saône a déçu (11,3 points à 45,1% de réussite aux tirs, dont 39,5% à 3-points, 2,9 rebonds et 2,5 passes décisives en 25 minutes).