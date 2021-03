Officiel : Vojdan Stojanovski indisponible jusqu'à la fin de saison

Absent ce jeudi 18 mars 2021 à Sportica pour affronter Strasbourg, l'arrière gravelino-dunkerquois Vojdan Stojanovski (1,94 m, 33 ans) souffre d'une rupture du ligament croisé externe. L'international macédonien sera absent jusqu'à la fin de la saison.

"Blessé au genou, Vojdan Stojanovski a été opéré hier d’une rupture du ligament externe, indique le club dans son communiqué. L’international macédonien sera indisponible plusieurs mois et voit sa saison 2020/21 se terminer.

Une triste nouvelle pour toute la famille BCM tant Vojdan est apprécié dans le Nord pour sa gentillesse et son professionnalisme. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu’il pourra retrouver les parquets le plus rapidement possible."