Officiel : Vojdan Stojanovski rempile à Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BCM Basket

Arrivé au club en cours de saison 2019/20, Vojdan Stojanovski (1,94 m, 32 ans) a donné satisfaction, à tel point que le BCM Gravelines-Dunkerque s'est empressé de le prolonger. C'est désormais chose faite.

Après une pige médicale à l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez durant les mois de décembre et de janvier derniers, Vojdan Stojanovski a par la suite pris la direction du nord de la France. L'arrière macédonien avait mis en avant ses qualités (12,7 points à 48,1% de réussite à 3-points, 3,3 rebonds et 2,5 passes décisives en 26 minutes). Chez les Maritimes, il n'a fait que confirmer cette bonne impression, compilant 10,7 points, 4,5 rebonds et 2,2 passes pour 10,5 d'évaluation en 6 rencontres. Son profil de shooteur expérimenté, au QI basket développé, ne peut qu'être bénéfique pour une équipe nordiste en grande difficulté la saison passée (17e avec 7 victoires et 18 défaites). À cela viennent s'ajouter des qualités hors du terrain, appuyées par une expérience et un "état d'esprit irréprochable".

Après avoir rapatrié Lucas Bourhis et fait officiellement signer Romuald Morency, le BCM pourra donc compter sur Vojdan Stojanovski, et sur Pape Sy, toujours sous contrat, avant les arrivées prochaines de Chris Horton et Paul Rigot.