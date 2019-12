Ognjen Carapic, un jeune international monténégrin pour renforcer la JL Bourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Buducnost Voli

Tout sourire après la victoire de Bourg-en-Bresse contre Gravelines (89-80), Savo Vucevic a éventé l'information avant même qu'elle ne soit officielle : "Un jeune joueur de 21 ans est arrivé hier soir. Il va nous aider pendant l'absence de Zack Wright, et peut-être plus longuement après. Ce n'est pas un nom extraordinaire, ce n'est pas ce qu'on voulait. Prendre un jeune garçon est un choix bien réfléchi : il va s'entraîner avec nous et nous aider en cas de besoin. Je le connais bien, il vient de Yougoslavie (sic) et c'est mon choix personnel. Il n'est pas connu mais il a beaucoup de talent."

Selon nos informations, ce joueur mystère se prénommerait Ognjen Carapic (1,95 m, 21 ans). Tout concorde : l'âge (21 ans), la nationalité (originaire du Monténégro), le poste (meneur). Et même la ville de naissance, attestant du lien entre lui et Savo Vucevic : Bar, la même que l'entraîneur burgien.

Lancé par le Buducnost à 14 ans et demi,

déjà sélectionné avec les A par Zvezdan Mitrovic

Présent incognito ce vendredi soir à Ékinox, Ognjen Carapic a commencé très tôt sa carrière : ses premiers pas en professionnels (avec le Buducnost Podgorica) remontent au 30 mars 2013 alors qu'il n'était âgé que de 14 ans et demi. Aperçu en EuroCup dès l'âge de 17 ans (2,6 points en 7 rencontres en 2015/16), l'ancien enfant du KK Mornar Bar était un prospect majeur du basket monténégrin, international dans toutes les catégories de jeune, double champion d'Europe dans la catégorie inférieure et MVP de l'EuroBasket U18 B en 2016.

Néanmoins, parti au Mega Bemax en septembre 2016, une grave blessure a considérablement affecté son évolution. Certes encore intéressant l'année dernière (8,4 points à 37% et 3,2 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, championnat serbe et Ligue Adriatique), à tel point que Zvezdan Mitrovic lui a déjà offert ses premières capes avec les A de Bojan Dubljevic lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019 (8 sélections), le double champion du Monténégro (2015 et 2016) tapait dans le mur cette saison (2,3 points à 35% et 1,9 passe décisive en 13 minutes avec la lanterne rouge de la Ligue Adriatique). Il s'est résolu à rompre son contrat avec la pouponnière belgradoise, où il a été remplacé par l'ancien boulonnais Kendrick Perry, afin d'aller se (re)lancer ailleurs. Tout en espérant que Bourg soit l'endroit adéquat pour cela.