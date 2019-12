Olivier Bourgain futur directeur sportif du BCM Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sans club depuis son départ du Limoges CSP à l'issue de la saison 2018/19, Olivier Bourgain va reprendre du service en tant que directeur sportif à partir de la saison prochaine, au sein d'un club où il a brillé en tant que joueur de 1989 à 1994 : le BCM Gravelines-Dunkerque.

L'ex-directeur sportif du Stade olympique maritime boulonnais et du Cercle Saint-Pierre s'est engagé pour le Basket Club Maritime. Il prendra officiellement ses fonctions à l'été 2020 même si son travail va devoir démarrer en amont pour préparer et construire l'équipe d'Eric Bartecheky au plus tôt, après un recrutement 2019 compliqué.

Pour rappel, le BCM n'a actuellement pas de directeur sportif suite au départ d'Arnaud Marius à l'issue de la saison 2018/19. C'est une fonction obligatoire dans chaque club de Jeep ELITE à partir de la saison 2020/21.