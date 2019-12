Orléans : "On doit rectifier la mire défensivement"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : OLB TV

"Sur les quatre derniers matchs, on doit être à 92 points encaissés en moyenne". Le constat de l'ailier Giovan Oniangue est simple : Orléans doit encaisser moins de points. Si à Villeurbanne, l'OLB en a pris 97 contre le leader invaincu, les 99 points pris face au Mans samedi représente un total bien trop important. "On doit rectifier la mire au sujet de la défense", poursuit l'ailier. "La pratique de la défense se pratique d'abord à l'entraînement, et ensuite en match."

A Boulazac, face à une autre formation qui a des arguments offensifs, il faudra tenir dans un Palio qui s'annonce plein. "Il va falloir dès le début défendre très, très dur et imposer notre rythme en attaque. C'est une équipe complète, à nous d'être très malin car ils sont bien armés. Il faut limiter leur euphorie."

Cette rencontre entre deux équipes à 5 victoires en 15 rencontres est importante pour le maintien. Surtout que les deux équipes n'ont pas beaucoup gagné dernièrement, à commencer par Boulazac qui reste sur quatre défaites de suite.