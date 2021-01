Orléans : Chima Moneke reprend les entraînements, Luke Fischer de retour à 100%

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Creation

Blessés depuis le mois de novembre, les intérieurs de l'Orléans Loiret Basket que sont Chima Moneke et Luke Fischer sont de retour. Si le second, remis de sa blessure au genou, sera présent samedi soir pour le huitième de finale contre Monaco, ce n'est pas encore le cas du premier, victime d'une luxation de l'épaule mi-novembre. "Il est avec nous quand on ne fait pas d’opposition", a expliqué son entraîneur Germain Castano à La République du Centre. Ainsi, l'OLB sera presque au complet face à la Roca Team.