Orléans : LaMonte Ulmer devrait signer, Darius Johnson-Odom espéré

JEEP ÉLITE

Pour compléter ses lignes extérieures et en finir avec son recrutement, Orléans devrait selon nos informations engager très prochainement LaMonte Ulmer (1,98 m, 33 ans), visage bien connu de la Jeep ELITE. Et pense aussi au scoreur Darius Johnson-Odom (1,88 m, 30 ans).

Installé en France depuis 2017, l'ailier LaMonte Ulmer semble se plaire dans l'Hexagone et devrait continuer son périple à Orléans. Débarqué à Châlons-Reims pour la saison 2017/18, le spectaculaire ailier américain a ensuite porté le maillot de Bourg-en-Bresse puis de Dijon la saison dernière. En 91 rencontres de championnat, le natif de New Haven (Connecticut) 11,1 points à 48% aux tirs, 4 rebonds et 1 passe pour 11,7 d'évaluation en 24 minutes de jeu en moyenne. Jusqu'à présent, l'ancien pensionnaire des Rams de Rhode Island n'a pas connu une seule fois les playoffs.

Darius Johnson-Odom, un fort scoreur

Germain Castano aimerait attirer dans ses filets l'arrière américain Darius Johnson-Odom. Formé à l'Université de Marquette (Wisconsin) où il a cartonné durant 3 saisons (2009/12) avec une moyenne de 15,7 points, 3 rebonds et 2,5 passes, ses performances ont attiré l'oeil des recruteurs NBA. Sélectionné en 55e position par les Dallas Mavericks, il est transféré aussitôt au Los Angeles Lakers mais va essentiellement joué avec l'équipe de D-League, les D-Fenders de Los Angeles (21 points de moyenne). Coupé en janvier 2013, il va alors débarqué en Europe, avec un intermède chinois, et se faire une réputation de scoreur partout où il passe. Après être passé par la Russie, la Chine, l'Italie une première fois, la Grèce, la Turquie, le natif de Raleigh (Caroline du Nord) va poser ses valises en Italie où il s'établissait depuis 3 saisons en Serie A : Sassari, Crémone et Reggio d'Émilie. Avec cette dernière équipe, Johnson-Odom compilait 15,5 points, 3,7 rebonds et 2,9 passes en 29 minutes. Il était le 8e meilleur marqueur du championnat la saison dernière.