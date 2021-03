Orléans : Paris Lee blessé aux adducteurs

Déjà privé de l'arrière Darius Johnson-Odom et de l'ailier LaMonte Ulmer, Orléans a du se passer de son meneur Paris Lee ce samedi à Cholet. Avant le match, le staff a pris la décision de ne pas aligner celui qui fait partie des meilleurs postes 1 de la Jeep ELITE cette saison. Son entraîneur Germain Castano a expliqué devant la presse après le match pourquoi il n'avait pas pu tenir sa place :

"Quand le staff médical te dit une chose : ''On prend le risque d'aggraver la blessure''. A partir du moment où j'entends ça, il est hors de question qu'il joue. Vous avez dans quelle situation on est là ? C'est vraiment un carnage. Vous vous rendez compte si on perd Paris ? Il est touché aux adducteurs, il y a une lésion pas dans le muscle mais au tendon. On n'a pris zéro risque. J'espère ce sera qu'une semaine. On va à Monaco, on ne prendra pas le moindre risque."