Orléans : Tahjere McCall comme deuxième signature, Armoni Brooks viendra-t-il ?

Après avoir perdu Darius Johnson-Odom et LaMonte Ulmer mardi dernier contre Dijon, Orléans s'est activé pour trouver deux remplaçants médicaux. Pour trouver des joueurs libres, le staff a regardé du côté de la G-League, où la saison vient de se terminer. Jeudi, l'OLB a ainsi annoncé la signature d'Armoni Brooks. L'arrière serait cependant susceptible de renoncer à son contrat a-t-on appris samedi soir. Après la défaite de son équipe à Cholet, l'entraîneur Germain Castano semblait dubitatif sur son arrivée. "Tant qu'il n'est pas à Orléans, je n'y crois pas. On verra comme on dit."

Au même moment, il a annoncé avoir obtenu l'accord verbal d'un joueur. Selon le journaliste étasunien J.D. Shaw, il s'agit de Tahjere McCall (1,93 m, 26 ans) qui vient de remporter le titre de champion de G-League avec Lakeland. Cet arrière a joué toute sa carrière professionnelle dans l'anti-chambre de la NBA depuis sa sortie de l'université de Tennessee State en 2017. Après deux saisons à Long Island, il était le coéquipier d'Armoni Brooks à College Park en 2019-2020. Dans la bulle, il a donc joué pour le Magic, tournant à 11,9 points à 48,5% de réussite aux tirs (dont 30,9% à 3-points), 7,4 rebonds, 3,3 passes décisives et 0,5 contre en 27 minutes.

Tahjere McCall is signing in France with Orléans Loiret Basket, his agent told @HoopsRumors. The 26-year-old recently played with the Lakeland Magic, receiving NBA G League All-Defensive Team honors.