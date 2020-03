Orléans, Limoges, Le Portel... Les joueurs étrangers regagnent leurs pays

Comme l'ASVEL, les Metropolitans 92 ou encore le BCM Gravelines-Dunkerque, les autres clubs de Jeep ELITE ont libéré leurs joueurs en cette période de suspension des championnats en raison du Coronavirus Covid-19. Les étrangers sont ainsi libres de regagner leur pays. Pour l'OLB, tous ont pu avoir un vol ce week-end et lundi, sauf Miralem Halilovic qui a fait le choix de rester en France.

Les dirigeants semblent tous confiants sur le retour de leurs salariés, si le championnat venait à reprendre.

"On leur fait confiance, on sait qu’ils rentreront si le championnat venait à reprendre, a de son côté commenté le général manager Romuald Coustre dans La Voix du Nord. Mais personne au club ne pense aux matchs ni même au basket : on essaie de les mettre dans des conditions optimales pour gérer la situation, ça veut dire être auprès de leurs proches et dans leur pays d’origine."