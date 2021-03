Orléans a trouvé son nouvel arrière, Armoni Brooks

JEEP ÉLITE

A la recherche de deux remplaçants médicaux pour remplacer Darius Johnson-Odom et Lamonte Ulmer pour 4 à 6 semaines, Orléans vient d'annoncer la signature d'Armoni Brooks (1,90 m, 22 ans), sans préciser s'il s'est engagé jusqu'à la fin de saison ou sur une période plus courte.

Passé professionnel en 2019 après avoir effectué trois années NCAA à Houston (meilleur sixième homme de sa conférence en 2018-2019), il n'a pas été drafté et a joué jusqu'ici en G-League. Joueur des College Park Skyhawks en 2019-2020 (10,7 points de moyenne à 45% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds et 1,1 passe décisive en 20 minutes sur 43 matches), le natif de Waco (Texas) évoluait cette fois sous les couleurs des Rio Grande Valley Vipers dans la bulle de G-League en 2021, avec des performances remarquées (16,8 points à 42,7%, dont 37,5% à 3-points, 3,8 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes). Son adresse est considérée comme son atout numéro un. De quoi séduire le staff de l'OLB qui va donc lui donner sa première opportunité de jouer en Europe :

"C’est un arrière qui possède un gros bras, décrit l'entraîneur Germain Castano. C’est un jeune joueur très adroit à longue distance. Nous avons pu le constater lors de sa dernière année en GLeague. Nous avions besoin d’un joueur capable de finir les actions de nos créateurs, c’est un pur scoreur."

Reste à savoir quand il arrivera à Orléans. Il ne sera bien évidemment pas là à temps pour affronter Cholet ce samedi. Le match suivant aura lieu à Monaco, le samedi 3 avril.