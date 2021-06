Orléans arrache une précieuse victoire au Mans dans la course au Top 8

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Théo Quintard

"Montrez-moi à quel point vous avez envie d'aller la chercher, battez-vous." Ces mots prononcés par l'entraîneur orléanais Germain Castano lors du traditionnel briefing d'avant match à Antarès ont boosté ses joueurs. Bon, la formation du Loiret a mis un peu de temps à se mettre en place mais quand les Orléanais se sont lancés dans la bataille, les protégés d'Elric Delord ont eu du mal à les arrêter. Une nouvelle fois vainqueur au Mans après un succès en Coupe de France en avril dernier, Orléans a refait le coup, sans toutefois reprendre le point average (+ 8 au match aller).

"C’était un match de Playoffs face à un concurrent direct qui a quelques blessés, assure le coach orléanais. Même si on a mis du temps à trouver des solutions, on met des gros tirs et on fait quelques stops importants."

Diminué mais avec Scott Bamforth (toujours touché au poignet) et avec Antoine Eïto (de retour du TQO 3x3), Le Mans a eu un nouveau trou d'écart face à des Orléanais reboostés par l'expulsion de Chima Moneke (deux fautes techniques) juste avant la mi-temps.

"Paris Lee aurait pu finir à 40 points !"

À bout de souffle mais pas à bout d'envie, le MSB n'a inscrit que quatre points dans les cinq dernières minutes du troisième (56-50, 25' ; 60-71, 30'). Pendant ce temps, Paris Lee (29 points à 10/21 aux tirs, 4 rebonds et 13 passes décisives pour 32 d'évaluation en 39 minutes) se régalait offensivement. "Paris fait un gros match, appuie Landing Sane en conférence de presse. En ratant quelques lay up de moins, il aurait pu finir à 40 points. Il l’a déjà montré, c’est notre maitre à jouer, il a tenu son rang." À chaque fois que le MSB tentait de revenir, à chaque fois les espoirs manceaux ont été douchés par les snipeurs orléanais (16/27 à 3-points !). "Dans les moments les plus cruciaux, on a mis des gros tirs qui faisaient mal, Le Mans n’a jamais rien lâché", résume l'intérieur orléanais.

"Comme nos derniers matchs, on a encore quelques petits trous d'air, regrette pour sa part Valentin Bigote, auteur de 23 points à 6/10 aux tirs et de 10 passes décisives. On prend un écart et on essaye de revenir. C’est encore une défaite, il faut vite enchaîner quelques victoires pour espérer être dans les huit premiers. Franchement, on aurait dû gagner ce match, c'était une rencontre très importante..."

"Put… il manque quoi ?"

Encore menés de plus de dix points à l'entame du money time (72-81, 35'), les Sarthois fidèles à leurs valeurs de combativité et d'abnégation n'ont rien lâché. "Comme celui de Nanterre, Dijon et Monaco… On y était, explique le technicien sarthois. On peut avaler des couleuvres de temps en temps. Je suis déçu parce qu’il ne manque pas grand-chose. On donne tout, on est devant à l’évaluation. Put… il manque quoi ? Il manque des joueurs, 2/3 rotations de plus (Kenny Hayes et Kenny Baptiste n'étaient pas présents à Antarès, ndlr). Il y a quelques 3-points qu’on ne doit pas lâcher les autres, on les prend alors qu’on est dessus... Ma préoccupation première, c’est de savoir si j’aurais cinq pro jeudi..." Charge alors au MSB de se reprendre à Strasbourg pour éviter de douter (7 défaites lors des 8 derniers matchs) alors que Orléans tentera d'enchaîner contre l'ESSM. "Il faut gagner contre Le Portel. Sinon, cette victoire ne sert à rien", conclut Germain Castano.

