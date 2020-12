Orléans assure contre l'Elan Béarnais avec un LaMonte Ulmer en feu

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Création

Orléans s'est logiquement imposé 85 à 75 contre l'Elan Béarnais ce samedi soir en match en retard de la 3e journée de Jeep ELITE.

Avec un joli 5/5 à 3-points sur la période, l'ailier LaMonte Ulmer (31 points à 7/10 à 3-points au final) a permis à Orléans de se détacher de l'Elan Béarnais dans le troisième quart-temps. Si l'EBPLO est revenu à -7 (75-68) à 3 minutes de la fin grâce à un gros run signé par le quatuor Lesca - Ayayi - Diawara - Leloup, Orléans a pu compter sur l'énergie de Giovan Oniangue (7 points et 5 rebonds) et l'adresse de Landing Sané (12 points à 4/6 à 3-points) pour reprendre le large, avant que Darius Johnson-Odom (18 points à 7/13 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes décisives et 7 fautes provoquées) ne termine le boulot.

Avec ce succès, l'équipe de Germain Castano équilibre son bilan (3 victoires et 3 défaites) et passe devant l'Elan Béarnais (3 victoires et 4 défaites) qui a du faire sans Vincent Sanford ce samedi soir.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre