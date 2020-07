Orléans clôt son effectif avec l'arrivée de LaMonte Ulmer

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme annoncé, la formation du Loiret vient d'obtenir la signature du poste 3 américain LaMonte Ulmer (1,98 m, 33 ans) pour la saison 2020/21.

L'EFFECTIF AU COMPLET



Ça y est, on est complet pour la saison prochaine ! Découvrez notre nouveau joueur LaMonte ULMER @DaTruth1986 (33 ans, 1m98, Ailier, USA) pour la prochaine saison de #JeepELITE



Plus d'infos : https://t.co/RCcRsDdxpT#TousOLB pic.twitter.com/DgPqTifnD5 — OrléansLoiretBasket (@OLB45) July 22, 2020

Habitué des parquets de Jeep Elite depuis son arrivée en 2017/18, le joueur originaire de New Haven (Connecticut) vient de réaliser un exercice très abouti avec la JDA Dijon sur le plan collectif avec une place de co-leader du championnat avec Monaco et Lyon-Villeurbanne avant l'arrêt la saison (21 victoires et 4 défaites), la victoire finale en Leaders Cup contre l'ASVEL et en étant toujours en lice en Basketball Champions League. En Jeep ELITE, Ulmer tournait sur la saison écoulée à 10,3 points à 47,9% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 0,8 passe pour 11,2 d'évaluation.

Le club Bourguignon souhaitait conserver le joueur, mais c'est désormais à l'OLB qu'il défendra les couleurs. Ancien joueur de l'Université de Rhode Island où il a passé quatres saisons sur place, il prend son envol sur le continent européen en signant à l'AS Soleuvre (Luxembourg) où il reste deux saisons, puis part en Finlande, en Roumanie, de nouveau en Finlande et enfin deux saisons à s.Oliver Wurzburg (Allemagne) avant de poser ses valises en France. Il a évolué consécutivement à Châlons-Reims, à Bourg et donc la saison passée à la JDA Dijon.

"C'est un joueur complet. Il est aussi efficace des 2 côtés du terrain. C'est un scoreur, comment l'entraîneur Germain Castano sur le site du club, avec une forte capacité de percussion. LaMonte Ulmer possède une grande dimension athlétique, qui lui permet notamment d'être efficace aux rebonds. Il est toujours bien placé. Dans une équipe jeune, il était indispensable d'intégrer une personne d'expérience, avec des grandes connaissances du championnat français".

Avec son arrivée, Orléans clôt son recrutement pour la saison prochaine.

Effectif Orléans 2020/21 :