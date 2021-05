Orléans conclut sa belle semaine en gagnant à Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Pour la première fois depuis 2012, Orléans s'est imposé à Roanne ce samedi soir (91-95). Face à une Chorale diminuée (huit professionnels sur dix), l'OLB a du s'employer, s'appuyant sur l'axe 1-5 Paris Lee (18 points à 4/5 à 3-points, 4 rebonds et 11 passes décisives pour 28 d'évaluation en 31 minutes) - Luke Fischer (27 points à 11/16, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d'évaluation en 28 minutes), pour finir par prendre le dessus dans le money-time, grâce à un 3-points de Paris Lee qui s'est ensuite montré solide sur la ligne des lancers francs.

Après sa victoire contre Bourg-en-Bresse mardi, Orléans signe un deuxième succès consécutif lui permettant de quasiment rééquilibré son bilan (10 victoires, 11 défaites) et de rester devant son adversaire du soir (9 victoires, 14 défaites). Les Ligériens s'apprêtent maintenant à affronter l'ASVEL. L'occasion d'intégrer un peu plus leur nouvel arrière Justin Wright-Foreman (20 points à 7/18, 13 d'évaluation en 37 minutes). Ensuite, ils espèrent être de nouveau complet avec les retours de Teyvon Myers et Juvonte Reddic.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques