Orléans confirme sa belle dynamique face aux Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Creation

On n'arrête plus Orléans ! Après avoir traversé un mois d'avril compliqué, la troupe de Germain Castano enchaîne les victoires. Ce samedi soir en match en retard de la 9e journée de Jeep ELITE, l'OLB s'est imposé 90 à 79 contre les Metropolitans 92 qui, au contraire, se délitent semaine après semaine.

C'est dans le deuxième quart-temps que les Loiretains ont commencé à faire l'écart, profitant de la sortie por 3 fautes de Vitalis Chikoko mais aussi de la vista du génial Paris Lee (8 points et 11 passes décisives à la mi-temps, 18 points à 7/10 aux tirs et 16 passes décisives - record de la saison - pour 31 d'évaluation au final). Bien lancés et très adroits (58,1% de réussite aux tirs, 22 points à 10/15 et 9 rebonds pour Luke Fischer), les locaux ont continué à creuser leur avancer pour finilement s'imposer de 11 points.

Orléans rebascule ainsi en positif (12 victoires, 11 défaites) et semble retrouver son équilibre, avec notamment le bon apport de l'arrière Jamel Morris (16 points à 7/10 et 4 rebonds pour 18 d'évaluation en 32 minutes). Avant d'affronter le CSP, ils sont neuvièmes du championnat. De leurs côtés, les Metropolitans 92 n'y arrivent plus même s'ils conservent une bonne marge sur le huitième, Limoges (12 victoires, 10 défaites), avec 16 victoires en 26 rencontres.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre