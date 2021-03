Orléans déborde Dijon pour signer une victoire référence

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

D’abord sous l’eau (1-15 puis 13-26 après 10 minutes) après la perte successive de Lamonte Ulmer puis Darius Johnson-Odom qui faisait un bon début de match (blessure au tendon d’Achille ?), l’OLB mettait du cœur à revenir juste avant la pause devant une équipe de Dijon sans Abdoulaye Loum et Hans Vanwijn (38-42, 20e).

Revenus des vestiaires en trombe (17-2 pour commencer le troisième quart-temps !), les hommes de Germain Castano déjouaient tout les systèmes bourguignons et trouvaient de la réussite de loin à l’image de Giovan Oniangue (12 points à 4/10 à 3-points). Malgré le bon match de Gerald Robinson (17 points à 7/9 aux tirs), la JDA n’arrivait pas à reprendre les devants. Tandis que les meneurs Dijonnais étaient bien tenus à l’image de la paire Axel Julien - David Holston (5/17 cumulé au tir), Paris Lee (16 points et 8 passes décisives) plantait un gros panier primé dans le money time pour sceller un succès référence de l’OLB (74-69). Considéré comme une belle amarda offensive, cette équipe d’Orleans, bien que diminuée, a montré qu'elle peut défendre et a du cœur.

