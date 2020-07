Orléans ne donne pas suite à l'appel du pied de Chris Evans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Dans l'article de La République du Centre concernant l'arrivée de Paris Lee, on apprend également, au détour d'une dernière phrase, qu'Orléans n'a pas répondu favorablement à la sollicitation de l'ailier Chris Evans (2,03m, 29ans) : "Sur les ailes, l'étude des profils se poursuit, Chris Evans, toujours sans club, a lui aussi fait une offre de service mais les dirigeants orléanais n'ont pas donné suite".

Chris Evans, considéré comme l'un des beaux coups du recrutement orléanais à l'été dernier, aura réalisé une bonne saison, confirmant ainsi celle effectuée sous le maillot de l'AS Monaco en 2017/18 (13,9 points à 52% de réussite aux tirs et 4,3 rebonds pour 14,4 d'évaluation en 31 rencontres). Sous les ordres de Germain Castano et au cours des 24 matchs de Jeep Élite auxquels il a pris part, l'ailier américain a compilé 14,9 points et 5 rebonds spour 14,6 d'évaluation. À noter que, malgré ses prestations irréprochables, le joueur formé à Kent State (NCAA) a commis un écart de conduite la saison passée. Ainsi, Chris Evans a manqué la onzième journée de championnat face à Strasbourg, suspendu après avoir écopé d'une faute disqualifiante au match précédent. Passé devant la commission de discipline de la Ligue Nationale de Basket, l'étasunien avait été suspendu par Orléans qui condamnait sans réserve un geste non maîtrisé, sous le coup de la colère, que le joueur a aussitôt regretté.

Celui qui a performé en France durant deux saisons ne devrait donc pas poursuivre l'aventure dans le Loiret la saison prochaine et ce, malgré la quête d'un ailier dans laquelle s'est lancée le club. Après avoir conservé Malela Mutuale et Giovan Oniangue et fait face à une vague de départs à combler, l'OLB45 aurait pu conserver une certaine continuité mais en a donc décidé autrement.