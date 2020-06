Orléans officialise la venue de Landing Sané

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Landing Sané (2,07 m, 29 ans) va chercher un rôle plus important du côté du Loiret puisqu'il rejoint officiellement le club d'Orléans pour la saison 2020/21, comme annoncé il y a quelques semaines. Car du côté de Monaco, l'intérieur français n'a pu apporter que 4,6 points et 2,6 rebonds pour 5,2 d'évaluation.

Après avoir évolué durant 6 saisons du côté du Paris-Levallois, avec un intermède au Hyères-Toulon Var Basket en 2012/13, il s'est frotté aux championnats étrangers et a évolué pour le club italien de Reggiana, le club d’Andorre évoluant dans le championnat espagnol et enfin le club monténégrin de Mornar Bar. Doté d'une belle expérience du championnat de France et de l'Europe, il a également disputé pas moins de 53 rencontres d'EuroCup, ce qui devrait aider Orléans la saison prochaine. Avec cette deuxième recrue, après Gary Florimont, Germain Castano va pouvoir manoeuvrer avec une base de JFL après avoir été décimé par les départs.

Comme prévu, Landing Sané va ainsi retrouver l'assistant-coach Thomas Drouot, le meneur Malela Mutuale et l'ailier Giovan Oniangue, qu'il a déjà cotoyé du temps où il était en Espoirs à Paris-Levallois et avec qui il a remporté le titre de champion de France en 2011.

L'entraîneur du groupe orléanais, s'est exprimé sur sa nouvelle recrue :