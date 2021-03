Orléans perd LaMonte Ulmer pour 4 à 6 semaines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Création Sports

Mardi soir, Orléans a gagné contre Dijon mais perdu deux joueurs. Outre Darius Johnson-Odom, victime d'une rupture du tendon d'Achille et indisponible pour la suite de la saison 2020-2021, le club loiretain va devoir se passer de son ailier LaMonte Ulmer (1,98 m, 34 ans). Sorti après 4 minutes de jeu en se tenant le pectoral, l'ancien joueur de Châlons-Reims, Bourg-en-Bresse et Dijon a passé la nuit à l'hôpital. Les examens passés ont révélé qu'il souffrait d'un pneumothorax avec décollement de la plèvre indique La République du Centre. Il est à l'arrêt pour un mois à un mois et demi.

Derrière Johnson-Odom, Ulmer était le deuxième meilleur marqueur de l'effectif de Germain Castano (14 points à 58% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 0,9 passe décisive pour 15,5 d'évaluation en 23 minutes).

L'OLB va donc devoir trouver deux remplaçants médicaux, qui ne seront pas là pour le quart de finale de Coupe de France ce samedi contre Le Mans.