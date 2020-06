Orléans s'intéresse à l'international letton Martins Meiers

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Selon Giorgio Bosco, l'Orléans Loiret Basket s'intéresse à Martins Meiers (2,08 m, 29 ans). Ce pivot letton pourrait remplacer Geoffrey Groselle au poste 5 de l'OLB.



Longtemps joueur du championnat letton, au BK Ventspils et VEF Riga notamment, l'international letton (4,6 points et 2,4 rebonds de moyenne à l'EuroBasket 2017) a également connu des expériences en Allemagne, VTB League (UNICS Kazan et Ienisseï Krasnoïarsk) et Ligue adriatique. Sur la saison écoulée, il jouait en effet au Buducnost Podgorica au Monténégro. Là-bas, il tournait notamment à 5,8 points à 5,9 points à 61,2% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 0,3 passe décisive en 10 minutes, Ligue adriatique et EuroCup confondus. La saison passée, son rôle était supérieur au Ienisseï Krasnoïarsk (11 points et 6,5 rebonds en 21 minutes en VTB League).

Orléans, qui a construit sa base de joueurs formés localement (Malela Mutuale, Giovan Oniangue, Landing Sané et Gary Florimont), doit maintenant s'avancer sur le recrutement des joueurs étrangers. Reste à savoir si ce poste 5 à l'ancienne, adapte du jeu dos au panier, sera le premier homme de Germain Castano.