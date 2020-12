Orléans sans Moneke et Fischer jusqu'à fin janvier ?

Malgré l'absence de compétition, Orléans compte des blessés dans son secteur intérieur. Chima Moneke (épaule) et Luke Fischer (genou) sont à l'infirmerie.

"Il faudra attendre mi-janvier voire fin janvier avant leur retour, a indiqué l'entraîneur Germain Castano en réponse à la question d'un supporter. On fait des examens complémentaires avec Luke cette semaine. Chima c'est immobilisation totale pendant trois semaines. Ensuite il faudra un vrai travail pour voir comment il va revenir. Mais il est assez tanké, les épaules quand on est solide c'est plus facile pour récupérer. En tous les cas, les deux nous manquent beaucoup."

En attendant, l'OLB a fait venir Fernando Raposo.

"On pourrait se poser la question pourquoi on n'est pas allé chercher un étranger. C'était difficile de faire traverser l'Atlantique pour venir faire jouer un garçon deux matches de championnat, voire trois. On a eu quelques contacts mais finalement on s'est dit que ça serait bien qu'on prenne quelqu'un qui s'adapte vite. Nando n'est pas dans une forme physique incrouyable mais il va nous aider. D'une parce que je le connais très bien, je l'ai eu pendant deux années à Boulogne-sur-Mer et de deux parce qu'il connaît la maison, il a fait trois ans à Orléans. Je pense que l'adaptation va aller vite, sur ce qu'on attend, de l'activité, de la défense. En plus c'est un charmant garçon."