Orléans se sort du piège roannais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Au terme d'un match plaisant et engagé (48 lancers francs tentés pour les locaux !), l'Orléans Loiret Basket est sorti vainqueur contre Roanne (108-100) d'une grosse bataille entre concurrents au maintien en Jeep ELITE. Mais ce ne fut pas chose aisée pour les hommes de Germain Castano qui se sont fait bousculer par des Ligériens morts de faim.

D'ordinaire plus solides défensivement dans leur Palais des Sports, les coéquipiers de Malela Mutuale ont du s'en remettre à leurs qualités offensives pour rester en vie face à des Roannais insolents d'adresse à longue distance (15/27 à 3-points). En tête à la fin du premier quart-temps (26-24, 10e), Orléans a ensuite subi la loi de Roanne avec un 11-0 en deux minutes conclu par Jamel Artis, étincelant ce soir (26 points à 9/10 aux tirs, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive pour 29 d'évaluation en 35 minutes). Aux commandes du match, les visiteurs maintenaient leur avance grâce à un Ronald March diabolique derrière l'arc (16 points à 5/6 à 3-points) et viraient avec 5 longueurs d'avance à la pause (48-53, 20e).

Roanne, étincelant jusque là, se saborde en fin de match

De retour au contact dès le début du troisième quart-temps par l'intermédiaire de Lamonte Ulmer (24 points à 4/7 à 3-points, 5 fautes provoquées, 4 rebonds, 2 interceptions, 1 passe décisive, 23 d'évaluation en 26 minutes), les Orléanais allaient de nouveau prendre la foudre face à une Chorale de Roanne séduisante et opportuniste. Les hommes de Jean-Denys Choulet compteront jusqu'à 12 points d'avance (54-66, 27e) mais l'OLB a su revenir dans les talons des Roannais juste avant le money time (90-91, 35e) grâce notamment à des exploits individuels du MVP Paris Lee (27 points, 10 fautes provoquées, 7 passes décisives, 3 interceptions, 3 rebonds, 35 d'évaluation en 35 minutes) et de l'explosif Chima Moneke (18 points à 7/8 aux tirs, 7 rebonds, 5 fautes provoquées, 2 interceptions, 22 d'évaluation en 24 minutes).

Handicapés par les fautes (39 fautes pour Roanne, 19 pour Orléans), les Choraliens desseraient l'étau en défense et la meilleure attaque de Jeep Elite en profitait pour inscrire 35 points dans les 10 dernières minutes. Beaucoup trop pour espérer l'emporter d'autant plus que les coéquipiers de Darius Johnson-Odom (18 points, 9 fautes provoquées, 4 passes décisives, 2 rebonds, 14 d'évaluation en 31 minutes) assuraient également sur la ligne des lancers francs, contrairement à Ronald March et sa troupe (43/48 pour Orléans, 15/27 pour Roanne).

Vaillants jusqu'au bout, les Roannais doivent cependant s'incliner pour une nouvelle fois ce mardi soir face à Orléans (108-100, 40e) et restent à proximité de la zone rouge (16e avec 3 victoires et 8 défaites). Du côté de l'OLB on respire mieux avec une 10e place grâce à un bilan de 5 victoires et 6 défaites.