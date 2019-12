Orléans veut faire venir un défenseur pour améliorer son effectif

JEEP ÉLITE

A la mi-temps de la rencontre contre l'Elan Chalon vendredi soir, l'entraîneur d'Orléans Germain Castano avait prévenu ses joueurs : "Si on ne fait pas les efforts défensifs, ça sent le match où on lance une pièce pour savoir si on l'emporte ou non. Le problème c'est que c'est tombé sur face et nous on avait dit pile." Les efforts défensifs n'ont pas été fait selon le coach. Et son équipe s'est inclinée 129 à 125 après trois prolongations. "Défensivement, on perd trop de duels, défensivement parfois on ne fait pas ce qu'on doit faire". Résultat, parfois son équipe gagne, comme à Boulazac lundi, après une prolongation cette fois, des fois elle perd. Et le bilan n'est pas suffisant. "On est à 6 victoires et 6 victoires ça va faire trop peu (pour se maintenir) si on fait la même chose sur la phase retour." Il faudra notamment gagner plus de matchs à domicile. "On a fait trois victoires à domicile, trois à l'extérieur. Trois à l'extérieur, c'est presque inespéré mais trois à domicile c'est trop peu. Il en manque deux à domicile."

Orléans va se renforcer

Quoi qu'il en soit, le staff n'a pas prévu de lâcher. "On va continuer à se battre car ça va être un combat jusqu'au bout." Un combat qui sera mené sans doute avec un renfort. "On va prendre 48 heures de vacances mais ça va suffire car je pense qu'on va aller chercher un joueur. Un joueur parce qu'avec l'effectif qu'on ça, ça ne va pas suffire. Parce que Gaylor Curier (opéré de la cheville) manque, qu'il est encore absent plus de deux mois. On ne va pas aller chercher un scoreur, un héros, un mec qui puisse nous amener un peu de dureté et de défense, ce qui nous manque."