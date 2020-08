Owen Klassen pour remplacer Patrik Auda à Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Basketball Champions League

Prolongé deux années, l'international tchèque Patrik Auda a finalement décidé de se désengager du Boulazac Basket Dordogne afin de signer au Japon. Selon nos informations, le club, qui s'est immédiatemment lancé à la recherche d'un joueur pouvant le remplacer, a finalement jeté son dévolu sur un autre international, canadien cette fois, en la personne de Owen Klassen (2,08m, 28 ans).

Owen Klassen sort d'une courte saison en Belgique. Le pivot évoluait à Anvers et n'a pu disputer que 16 rencontres, au cours desquelles il a apporté 10,3 points et 6,6 rebonds pour 12,8 d'évaluation de moyenne. Déjà passé par la Macédoine, le Monténégro, la Grèce et l'Allemagne, il s'est forgé un beau petit CV, mis en valeur par ses passages à Buducnost, au PAOK ou encore à Ludwisburg. Important dans le jeu intérieur, ce pivot énergique possède également un tir extérieur intéressant, sans pour autant briller derrière l'arc (28,6% l'an passé).

À noter que l'international canadien, qui a pris part à la dernière Coupe du Monde (3,8 points et 4,6 rebonds pour 5,8 d'évaluation en 13 minutes), a signé pour les Hamilton Honey Badgers en mai dernier et dispute donc actuellement la saison 2020 de la ligue canadienne. En six matchs disputés, il tourne pour le moment à 9,8 points et 6,5 rebonds en 20 minutes de jeu. Il va donc vivre sa première expérience en France, sous le maillot boulazacois.

(©FIBA)