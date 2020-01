Paris Basketball fête le Nouvel An Chinois

JEEP ÉLITE

Ce dimanche 26 janvier, deux jours après le match NBA opposant Milwaukeeà Charlotte, le Paris Basketball va également investir le Palais Omnisports de Paris-Bercy avec un match de gala. Qu'une rencontre de championnat de France de basket se déroule à Bercy est une première depuis 13 ans, depuis une rencontre de Pro A entre le Paris-Levallois et Roanne, début 2008, match s'étant joué devant 6 000 personnes. Ce match de la 16e journée de Pro B contre Aix-Maurienne va être l'occasion pour le club de la capitale (dont la Halle Carpentier est située en plein quartier chinois) de fêter le Nouvel An Chinois et "l'Année du Rat de Métal".

En partenariat adidas et les supermarchés asiatiques Tang Frères, le club de David Kahn va proposer un maillot bordeaux et rouge spécialement fait pour l'occasion (révélé le 25 janvier sur les réseaux sociaux).

Sur les 6 800 places mises en vente, près de 5000 ont pour le moment été vendues. De quoi motiver le groupe de Jean-Christophe Prat qui aspire à remonter au classement après un début de saison compliqué (6 victoires et 9 défaites) et ainsi rebondir après la défaite après prolongation à Saint-Chamond vendredi dernier.

Pour cela, les Parisiens vont compter sur le groupe monté l'été passé. En effet, sa seule recrue durant l'exercice 2019/20, Ben Uzoh, vient de s'en aller. Avec des cadres expérimentés (Gary Florimont, Nobel Boungou-colo et Amara Sy), des jeunes déjà bien installés (Sylvain Francisco, Gauthier Denis et Valentin Chery), d'autres en passe de l'être (Ismaël Kamagate, Juhann Begarin, Milan Barbitch) sans oublier l'ailier-fort américain Dustin Sleva qui reprend sa place dans l'effectif après une longue blessure et Evans Ganapamo qui complète le groupe, Paris espère accrocher les playoffs.

Mais outre la pression de l'événement, il ne sera pas aisé de se défaire d'Aix-Maurienne. L'AMSB est 12e, soit une place devant Paris, avec une victoire de plus. La formation d'Emmanuel Schmitt s'est imposée à quatre reprises à l'extérieur, notamment à Nantes et Nancy.

Parmi les joueurs à surveiller, il faudra se méfier de l'expérimenté Jaraun Burrows (17,5 d'évaluation de moyenne) et du scoreur Ronald March (17,6 points parrencontre).

Bref, Paris tente d'écrire une nouvelle page de sa courte histoire en réussissant ce pari audacieux. Un match que l'on pourra également suivre sur sur RMC Sport 2 à partir de 17h45.