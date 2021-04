Paris Lee avant Orléans - Le Mans : "J'espère mettre fin à cette série de 3 défaites"

Avant le match contre Le Mans, ce samedi, l'Orléans Loiret Basket est allé à la rencontre de son meneur de jeu, Paris Lee, pour recueillir ses impressions sur la saison et sur le match. 24 heures avant la revanche du quart de finale de Coupe de France, l'Américain met en garde son camp :

"C'est une une bonne équipe. On les a battus en Coupe de France. Je sais que ça va être un match très dur, ils vont venir ici pour jouer dur. On devra garder notre sang froid et rester calme et jouer de la façon dont nous devons jouer. J'espère mettre fin à cette série de 3 défaites."

Pour lui les clés sont "la défense et le rebonds". Le talent offensif d'Orléans ne devrait pas être un problème pour le meneur américain, bien que son équipe ait vécu un troisième quart-temps cauchemar dimanche dernier à Levallois (aucun panier marqué). Paris Lee revient aussi sur la saison d'Orléans, maintenant que Darius Johnson-Odom et LaMonte Ulmer sont absents :

"L'adversité forge le caractère. On a un peu de mal en ce moment, mais avec l'équipe qu'on a, on trouvera un moyen de renverser la vapeur. (...) Il y a certains tirs qu'on ne peut plus prendre, alors qu'on était capable de les prendre avec Darius et LaMonte. On doit être plus intelligent en attaque."